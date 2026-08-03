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Аргументы недели

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Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за запрета на работу

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за запрета на работу

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков с 1 августа прекратил прием пищи.

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