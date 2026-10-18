Страны ЕС за январь-сентябрь 2026 года импортировали 12 млн тонн российского СПГ. Объем поставок превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
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