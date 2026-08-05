От громкой славы до тихой жизни: как сложились судьбы актеров комедии «Она — мужчина»

Молодежная комедия «Она — мужчина», вышедшая в середине 2000-х, быстро стала классикой своего жанра. Для одних актеров фильм стал трамплином в Голливуд, другие со временем выбрали тихую жизнь вдали от камер или вовсе сменили профессию.