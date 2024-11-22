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В Пентагоне выразили обеспокоенность пуском Россией ракеты «Орешник»

В Пентагоне выразили обеспокоенность пуском Россией ракеты «Орешник»

В Пентагоне выразили беспокойство по поводу пуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». При этом, как уточнила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, американские военные пока не готовы представить оценку этого события.

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Комментарии
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Александр Глущенко
да скажи сразу , что в пендостане открылась диарея..
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20 час.
Игорь
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15 час.

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