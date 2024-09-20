Кадыров передал в зону СВО еще два Cybertruck

В зону проведения спецоперации отправили еще два Cybertruck от Tesla. Электромобили хорошо справляются с поставленными задачами и работают без сбоев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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