На майские праздники в европейской России будет прохладно, но ненадолго

Начало мая в европейской части России окажется холоднее обычного. Погодные условия будут определяться затяжным влиянием холодного фронта, который сформировался в конце апреля и продолжит оказывать воздействие на климат в первые дни месяца.
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