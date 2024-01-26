Свершилось! В Актау проверят коммерческие автобусные остановки

Подавляющее большинство предпринимателей, которым предоставили земельные участки на автобусных остановках под коммерцию, не предоставляли городской администрации архитектурно-планировочное задание и эскизы торговых точек.
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