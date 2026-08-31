«Свой Капитал – Финтех» 3 сентября начнет сбор заявок на облигации

Облигации номиналом 1000 рублей будут размещены Совкомбанком. Предельная дата погашения — 25 июля 2032 года, ставка 1-го купона — до 17% годовых.
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