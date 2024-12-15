В Самаре задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В производстве специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Следственного управления У МВД России по городу Самаре находится уголовное дело в отношении жителя Тольятти 1994 года рождения, подозреваемого в совершении мошенничества.
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