В Самаре задержан подозреваемый в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В производстве специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Следственного управления У МВД России по городу Самаре находится уголовное дело в отношении жителя Тольятти 1994 года рождения, подозреваемого в совершении мошенничества.