Список участников 3 сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш»

19 сентября состоится премьера нового сезона мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш». Сегодня стал известен список участников.
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