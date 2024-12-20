В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой для нуждающихся

Председатель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов отправил главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову предложение обязать магазины устанавливать специальные пищевые полки с бесплатными продуктами первой необходимости для нуждающихся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии