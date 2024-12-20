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В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой для нуждающихся

В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой для нуждающихся

Председатель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов отправил главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову предложение обязать магазины устанавливать специальные пищевые полки с бесплатными продуктами первой необходимости для нуждающихся.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А сами они что жрать будут? Это их доход, там столько под это дело списывается, а потом ещё и чурки кормятся, там к ним очереди стоят у мусорок.
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