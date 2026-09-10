Севастопольцы могут принять участие в акции «Сокровища русского языка»

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.
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