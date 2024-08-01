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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Алтайском крае нашли двух мужчин с детьми, которые поехали на рыбалку и заблудились

Вчера около пяти утра в дежурную часть МО МВД России «Кытмановский» поступило заявление от местной жительницы о том, что в ночь на 31 июля уехали на рыбалку на озера в районе села Балахча двое мужчин, и не вернулись.

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