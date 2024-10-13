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«Не брал бы белорусов – так не играют за тренера, который за них одно место рвал. У краснодарских воспитанников завышенное мнение о себе». Директор «Сокола» – после 0:5 от «Торпедо»

«Сокол» проиграл «Торпедо» в гостях 0:5 в 14-м туре Мелбет Первой лиги, для саратовцев это третье сухое поражение подряд (ранее проиграли «Ротору» 0:1 и «Черноморцу» 0:3), у них одна победа в 11 последних матчах.

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