«Сокол» проиграл «Торпедо» в гостях 0:5 в 14-м туре Мелбет Первой лиги, для саратовцев это третье сухое поражение подряд (ранее проиграли «Ротору» 0:1 и «Черноморцу» 0:3), у них одна победа в 11 последних матчах.
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