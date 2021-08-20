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Миф о "маленькой стране" - как одна из особенностей постсоветского мышления

Миф о "маленькой стране" - как одна из особенностей постсоветского мышления

Забавно сейчас вспоминать о том, как же лет тридцать-двадцать назад  мы желали жить в «маленькой чистой стране».

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Александр Головинов
Автору статьи удалось передать дух, коллективное бессознательное советского народа 80 -х и 90 - х гг. прошлого века.
Nataly
Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. «братский союз и свобода» Вот наш девиз боевой!
Взгляд с другого ракурса
Братки! )))
Nataly
А вот с интерпретацией у людей времен «позднего СССР» наличествовали катастрофические проблемы. Поскольку они – парадоксальным образом – умудрялись не замечать тот самый фактор, который, собственно, и порождал концепцию «маленькой страны» с мытыми шампунем тротуарами и отсутствием военной силы. Той самой блаженной обители покоя, в котором до сведения скул хотелось жить позднесоветской интеллигенции – и которой на самом деле никогда не было.))))) автор или дурак или гнусный кремлебот провокатор
Nataly
"""""........Забавно сейчас вспоминать о том, как же лет тридцать-двадцать назад мы желали жить в «маленькой чистой стране».""""")))))у автора амнезия или он просто не жил в те 90-е...... А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парте вырезал, Стихи тебе писал, и на углу встречал. Что будет дальше, я тогда не знал. А дальше закружило, понесло Меня в Афган, тебя — в валютный бар. В меня стрелял душман, а ты свой божий дар Сменила на ночное ремесло. Путана, путана, путана, Ночная бабочка, ну, кто же виноват. Путана, путана, путана, Огни отелей так заманчиво горят.
Nataly
мы строили строили и наконец построили маленькую чистенькую Европу))))))
Nataly
ни черта автору не удалось передать))))))

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