Миф о "маленькой стране" - как одна из особенностей постсоветского мышления

Позитив для оптимистовПолитикаМиф о "маленькой стране" - как одна из особенностей постсоветского мышления Забавно сейчас вспоминать о том, как же лет тридцать-двадцать назад мы желали жить в «маленькой чистой стране».Вернуться к статье7НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГоловиновАвтору статьи удалось передать дух, коллективное бессознательное советского народа 80 -х и 90 - х гг. прошлого века.NatalyВышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. «братский союз и свобода» Вот наш девиз боевой!Взгляд с другого ракурсаБратки! )))NatalyА вот с интерпретацией у людей времен «позднего СССР» наличествовали катастрофические проблемы. Поскольку они – парадоксальным образом – умудрялись не замечать тот самый фактор, который, собственно, и порождал концепцию «маленькой страны» с мытыми шампунем тротуарами и отсутствием военной силы. Той самой блаженной обители покоя, в котором до сведения скул хотелось жить позднесоветской интеллигенции – и которой на самом деле никогда не было.))))) автор или дурак или гнусный кремлебот провокаторNataly"""""........Забавно сейчас вспоминать о том, как же лет тридцать-двадцать назад мы желали жить в «маленькой чистой стране».""""")))))у автора амнезия или он просто не жил в те 90-е...... А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парте вырезал, Стихи тебе писал, и на углу встречал. Что будет дальше, я тогда не знал. А дальше закружило, понесло Меня в Афган, тебя — в валютный бар. В меня стрелял душман, а ты свой божий дар Сменила на ночное ремесло. Путана, путана, путана, Ночная бабочка, ну, кто же виноват. Путана, путана, путана, Огни отелей так заманчиво горят.Natalyмы строили строили и наконец построили маленькую чистенькую Европу))))))Natalyни черта автору не удалось передать))))))Комментировать
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