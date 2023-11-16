Департамент пермской мэрии возглавил бывший силовик

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УВД Игорь Долгих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии