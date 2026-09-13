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Citi назвал пять рисков для мировых рынков до конца года

Citi назвал пять рисков для мировых рынков до конца года

Стратеги Citi выделили пять основных медвежьих сценариев, способных повлиять на мировые рынки до конца года.

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