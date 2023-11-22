Болельщиков шокировали цены на жилье во время Олимпиады-2024

В докладе также говорится о том, что отели в столице Франции и его пригородах слишком долго ждали открытия своих платформ для бронирования на время проведения Олимпиады, которая пройдет с 26 июля по 11 августа следующего года.
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