Освобождать от НДФЛ предлагают при продаже квартиры после трех лет владения

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ В Госдуме разработали законопроект, которым предлагают снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после чего можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, сообщает ТАСС.