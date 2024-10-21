Освобождать от НДФЛ предлагают при продаже квартиры после трех лет владения

Изменения хотят внести в Налоговый кодекс РФ В Госдуме разработали законопроект, которым предлагают снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после чего можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии