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Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье

Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье

Новые условия будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку можно будет оформить при покупке жилья на вторичном рынке в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

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