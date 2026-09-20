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Царьград

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Артем Быстров рассказал о волнении перед рождением дочери Марии

Артем Быстров рассказал о волнении перед рождением дочери Марии

Артем Быстров, находясь на гастролях в Томске, ждал рождения дочери Марии. Актер, записываясь на интервью, рассказал, как часто просыпался ночью 24 августа 2015 года, чтобы не пропустить это значимое событие.

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