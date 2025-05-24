Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Топ-менеджер "Ельцин Центра" – первый замдиректора Людмила Телень – уехала в Израиль.
Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Время идет и Ельцин центр, и проблемы с мигрантами, так же как и отсутствие своевременных конфискаций всего имущества у воров и мздоимцев накапливают раздражерие россиян и не за горами момент, когда "вдруг" рейтинг гаранта провалится на головокружительную глубину. А как не хочется чтобы это произошло.
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10 час.
Алексадр Савельев
Напрашивается вывод ,Путин за Е,Ц,
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10 час.
Вячеслав Нецветаев
Не страна а дурдом!
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16 мин.
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