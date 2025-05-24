Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

Виктор Гайдуков

Время идет и Ельцин центр, и проблемы с мигрантами, так же как и отсутствие своевременных конфискаций всего имущества у воров и мздоимцев накапливают раздражерие россиян и не за горами момент, когда "вдруг" рейтинг гаранта провалится на головокружительную глубину. А как не хочется чтобы это произошло.