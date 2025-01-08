Петушиный крик Мадяра Небезызвестный командир украинского подразделения БПЛА Мадяр, считающийся по обе стороны фронта чуть ли не "пророком БПЛА/ФПВ", дал объемное интервью прессе.
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Петушиный крик Мадяра Небезызвестный командир украинского подразделения БПЛА Мадяр, считающийся по обе стороны фронта чуть ли не "пророком БПЛА/ФПВ", дал объемное интервью прессе.
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