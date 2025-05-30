БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цыганский табор захватил частные дома в Новосибирске и терроризирует местных жителей

Цыганский табор захватил частные дома в Новосибирске и терроризирует местных жителей

Поведением приезжих уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. В Новосибирске группа цыган незаконно заняла пустующие дома и подключилась к городским коммуникациям, за использование которых теперь вынуждены платить местные жители.

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Комментарии
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ruslava Митькина
В Новосибирске власти нет? Глаза отсутствуют, мозги или бабки рулят?
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