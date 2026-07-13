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Серхио Перес: «Всегда считал себя одним из лучших. На тестах перед возвращением сразу понял, что в «Ред Булл» проблемой был не я»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес сообщил, как на его уверенности сказался тяжелый период в «Ред Булл».

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