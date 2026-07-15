МВД не будет штрафовать водителей в очередях на АЗС

Региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России отменят постановления о привлечении водителей, стоящих в очередях на автозаправочные станции, к административной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств.
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