«Бешикташ» интересуется Карпиным

Турецкий клуб, возможно, попытается заполучить тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» утверждает, что Карпин входит в первую тройку кандидатов в новые главные тренеры «Бешикташа» — наряду с голландцем Марком ван Боммелем из бельгийского «Антверпена» и турком Нури Шахином, ассистирующим Эдину Терзичу в дортмундской «Боруссии».