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Стефен Карри вышел со скамейки в 1-м матче серии против «Денвера» и набрал 16 очков

Стефен Карри вышел со скамейки в 1-м матче серии против «Денвера» и набрал 16 очков

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел со скамейки запасных в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (123:107, 1-0) и набрал 16 очков за 22 минуты.

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