AJCN: ученые США выявили влияние темного шоколада на улучшение интеллекта

Исследование, проведенное Massachusetts Institute of Technology, выявило потенциальную связь между употреблением экстракта шоколада и сохранением когнитивных способностей у взрослых старше 60 лет с повышенным риском развития деменции.
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