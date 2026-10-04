Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе на фоне тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Инцидент произошёл в Одесском районе, где был объявлен сигнал тревоги, что подтверждается данными министерства цифровой трансформации Украины.
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