Льготная ипотека под 1% может появиться в России. Об этом пишет Infox.ru, ссылаясь на ТАСС. О беспрецедентном субсидировании рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.
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