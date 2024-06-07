11 июня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксана Приходько совместно с главой админист...

11 июня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Оксана Приходько совместно с главой администрации Первомайского района Виталием Власевичем проведут личный прием граждан11 июня 2024 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Пр .
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