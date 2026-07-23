Воронежстат: бензин АИ-92 и дизель за неделю подешевели, АИ-95 и АИ-98 подорожали

Так, по данным Воронежстата, средние цены за литр составили: бензин марки АИ-95 – 93,4 рубля, подорожал на 25 копеек (+0,34%); бензин марок АИ-98 и выше – 112,37 рубля, в среднем подорожали на 85 копеек (+0,74%); бензин марки АИ-92 – 87,12 рубля, подешевел на 14 копеек (-0,09%); дизель – 95,14, подешевел на 2,14 рубля (-2,19%).