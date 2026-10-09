‼️🇲🇪🇷🇺 В Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука, его жену и ещё троих сотрудников проекта ▪️По сообщениям местных СМИ, сотрудники черногорских спецслужб задержали пятерых россиян сегодня утром в городе Рисан.
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