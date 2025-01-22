В заказниках Владимирской области начался сезон учета животных

Учет проводится с целью определения видового состава и численности популяций животных для оценки состояния экосистемыВ заказниках Владимирской области начался сезон учета животных, об этом сообщила Дирекция ООПТ Владимирской области в своих соцсетях.
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