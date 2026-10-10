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Газета.ру

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Соболев счел удачным решение судьи не назначать пенальти в матче с "Краснодаром"

Соболев счел удачным решение судьи не назначать пенальти в матче с "Краснодаром"

Нападающий «Зенита» Александр Соболев назвал удачным решение арбитра Инала Танашева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 10-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ).

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