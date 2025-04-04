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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Eidos Montreal нацелилась возродить Deus Ex — первые подробности новой игры серии Изд...

Eidos Montreal нацелилась возродить Deus Ex — первые подробности новой игры серии Изд...

Eidos Montreal нацелилась возродить Deus Ex — первые подробности новой игры серииИздание Insider Gaming сообщает, что принадлежащая холдингу Embracer Group канадская студия Eidos Montreal не потеряла надежду возродить серию киберпанковых ролевых шутеров с элементами стелса Deus Ex.

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