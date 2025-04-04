Eidos Montreal нацелилась возродить Deus Ex — первые подробности новой игры серии Изд...

Eidos Montreal нацелилась возродить Deus Ex — первые подробности новой игры серииИздание Insider Gaming сообщает, что принадлежащая холдингу Embracer Group канадская студия Eidos Montreal не потеряла надежду возродить серию киберпанковых ролевых шутеров с элементами стелса Deus Ex.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)