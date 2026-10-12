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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Нефтехимика» 4 поражения в 5 матчах после 3:4 с «Салаватом». Ремпал сделал дубль

« Салават Юлаев » обыграл « Нефтехимик » (4:3) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Это поражение стало четвертым в последних пяти играх для команды тренера Игоря Гришина.

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