У «Нефтехимика» 4 поражения в 5 матчах после 3:4 с «Салаватом». Ремпал сделал дубль

« Салават Юлаев » обыграл « Нефтехимик » (4:3) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Это поражение стало четвертым в последних пяти играх для команды тренера Игоря Гришина.
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