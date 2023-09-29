Гороскоп для Львов на октябрь 2023 года

С 10 по 20 октября 2023 года Львы будут поглощены повседневными заботами и обязанностями. А после 20 числа есть вероятность столкнуться со щемящим чувством сожаления от расставания с чем-то важным и нужным.
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