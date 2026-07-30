Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Глава OpenAI заявляет о достижении сингулярности

Глава OpenAI заявляет о достижении сингулярности

Сэм Альтман заявил, что сингулярность уже наступила. По словам главы OpenAI, человечество уже вступило в эпоху технологической сингулярности — хотя у него, вероятно, есть собственные причины активно продвигать такую точку зрения.

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