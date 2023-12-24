Когда и как закончится СВО? Размышления на тему

Пришла пора подведения итогов года. Наступило время фантазеров по поводу будущего. Но для русского и украинского народов это период осмысления итогов СВО и поиска ответов на мучительные вопросы, рожденные боевыми действиями.
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