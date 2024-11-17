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В Петербурге открыли дамбу, которая спасла город от наводнения

В Петербурге открыли дамбу, которая спасла город от наводнения

В Санкт-Петербурге снова доказали, что мощь природы можно обуздать - комплекс защитных сооружений справился с 36-м нагонным наводнением.

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