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Автомобиль вспыхнул на ходу на Лососинском шоссе

Пожарные помогли водителю потушить машину, загоревшуюся в Прионежском районе В среду в 15 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в Прионежском районе на восьмом километре Лососинского шоссе горит автомобиль.

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