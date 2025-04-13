Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Я вот одного не понимаю. Жителей Сум предупреждали и не один раз, что поскольку укровоены ВСЕГДА прикрываются мирными...На Украине заявил...
  • Татьяна Иванова
    Перестали платить,?? а жрать , то хочется!!!!!Юля Латынина: "Я ...
  • Андрей Шишинов
    Шо, опять план? У зелибобы планов как у барбоски блох... Интересно было бы где-нибудь напечатать все его планы. Вот ч...В Раде раскрыли п...

Сталин направил телеграмму с соболезнованиями супруге президента Рузвельта

Сталин направил телеграмму с соболезнованиями супруге президента Рузвельта

Лондон. Пятница, 13 апреля 1945 года. Сталин направил телеграмму Элеоноре Рузвельт, где выразил соболезнования по случаю кончины президента Рузвельта, назвав его "великим организатором борьбы свободолюбивых наций против общего врага".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх