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Минобороны РФ: на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожены свыше 160 военных, 7 танков Leopard, 10 БМП Bradley

Минобороны РФ: на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки уничтожены свыше 160 военных, 7 танков Leopard, 10 БМП Bradley

На Запорожском и Южнодонецком направлениях в течение суток былы уничтожены более 160 украинских военнослужащих, 7 танков Leopard, 10 БМП Bradley.

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