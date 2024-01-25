Глава ЦРУ подключился к работе по освобождению заложников в Газе

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни отправить директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу для переговоров на высоком уровне, направленных на освобождение оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.
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