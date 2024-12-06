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ВС РФ отразили ночную атаку беспилотников и безэкипажных катеров на три области и Крым

ВС РФ отразили ночную атаку беспилотников и безэкипажных катеров на три области и Крым

Киев провел очередную атаку на российские регионы, применив на этот раз не только воздушные, но и морские беспилотники.

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