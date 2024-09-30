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Русский корабль выстрелил в сторону норвежских рыбаков

Русский корабль выстрелил в сторону норвежских рыбаков

Эстонские генералы (уже звучит смешно) на днях оказались самыми грозными. И объявили о желании нанести по России превентивный удар, а также заявили о том, что вместе с финнами в скором времени закроют нашему флоту Балтийское море.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Впечалило то их как. Обо...рались поди.
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