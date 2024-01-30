Путин раскрыл данные о своих автомобилях

Президент Владимир Путин опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе. Согласно документу, во владении у главы государства находятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, а также «Нива» 2009 года выпуска и прицеп автомобильный «Скиф» 1987 года выпуска.