Бесплатный аддон Throes of the Watchmaker отправит игроков Sea of Stars спасать механически...

Бесплатный аддон Throes of the Watchmaker отправит игроков Sea of Stars спасать механический мир от проклятого карнавала — дата выхода и новый трейлерРазработчики из канадской Sabotage Studio (The Messenger) объявили дату выхода масштабного бесплатного дополнения Throes of the Watchmaker к своей олдскульной ролевой игре Sea of Stars.